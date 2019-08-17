السودان بتفرح.. مدبولي ينقل رسالة من الرئيس السيسي للأشقاء في السودان.. فيديو

قال الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس وزراء مصر، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه تحية تقدير وإعزاز إلى الشعب السوداني الشقيق الذي قام بثورة نبيلة من أجل تحقيق التقدم و الإزدهار لكافة أبناء السودان .



وأوضح خلال مشاركته في مؤتمر مراسم توقيع الاتفاق الانتقالي السوداني، اليوم السبت ، أن رسالة الرئيس السيسي تؤكد دعم مصر لتطلعات الشعب السوداني و مؤسسات الدولة السودانية في سعيها لتحقيق هذة التطلعات ووضع السودان على الطريق الجديد يقوم على الاستقرار و التنمية والرخاء .



وأكد ان السودان يشهد اليوم مرحلة جديدة في حاضرة يخطو بها بثقة نحو مستقبل لطالما تطلعت قلوب و أفئدة شعب السودان ، الذي قدم الغالي من التضحيات من أجل أن تنعم مجموعة الإستقرار و الأمن و الرخاء في وطن تسوده الحرية و تحلق فوق سمائه بمبادئ الديمقراطية .



وأردف ان كافة شعوب وأمم العالم تابعت خلال الشهور الماضية حراك الأشقاء في جنوب الوادي و سعيهم الدائم و المستمر من أجل تغيير واقعهم و تحقيق تطلعاتهم في التحرر والاستقرار والتنمية ، مؤكدا أن السودان يخطو خطوات ثابتة نحو مستقبل أفضل