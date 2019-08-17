ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السودان بتفرح.. مدبولي ينقل رسالة من الرئيس السيسي للأشقاء في السودان.. فيديو

السبت 17/أغسطس/2019 - 03:14 م
لدكتور مصطفي مدبولي
لدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس وزراء مصر
مي محمد
قال الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس وزراء مصر، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه تحية تقدير وإعزاز إلى الشعب السوداني الشقيق الذي قام بثورة نبيلة من أجل تحقيق التقدم و الإزدهار لكافة أبناء السودان .

وأوضح خلال مشاركته في مؤتمر مراسم توقيع الاتفاق الانتقالي السوداني، اليوم السبت ، أن رسالة الرئيس السيسي تؤكد دعم مصر لتطلعات الشعب السوداني و مؤسسات الدولة السودانية في سعيها لتحقيق هذة التطلعات ووضع السودان على الطريق الجديد يقوم على الاستقرار و التنمية والرخاء .

وأكد ان السودان يشهد اليوم مرحلة جديدة في حاضرة يخطو بها بثقة نحو مستقبل لطالما تطلعت قلوب و أفئدة شعب السودان ، الذي قدم الغالي من التضحيات من أجل أن تنعم مجموعة الإستقرار و الأمن و الرخاء في وطن تسوده الحرية و تحلق فوق سمائه بمبادئ الديمقراطية .

وأردف ان كافة شعوب وأمم العالم تابعت خلال الشهور الماضية حراك الأشقاء في جنوب الوادي و سعيهم الدائم و المستمر من أجل تغيير واقعهم و تحقيق تطلعاتهم في التحرر والاستقرار والتنمية ، مؤكدا أن السودان يخطو خطوات ثابتة نحو مستقبل أفضل

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسي يهنئ الشعب السوداني بالاتفاق السياسي لترتيب المرحلة الانتقالية

نشاط الرئيس السيسي في أسبوع.. الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من الشرطة والكليات العسكرية.. مواصلة العمل بالمشروعات القومية.. الحداد 3 أيام لوفاة الرئيس التونسي

السيسي يستقبل الفريق أول حميدتي.. ويؤكد: مساندة مصر لخيارات الشعب السوداني

السيسي يستقبل نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي.. ويؤكد: مساندة مصر لإرادة وخيارات الشعب السوداني الشقيق.. وحميدتي يستعرض تطورات الأوضاع والجهود المبذولة للتعامل مع المستجدات

نيابة عن الرئيس.. مدبولي يتوجه للخرطوم للمشاركة فى مراسم توقيع الوثيقة الدستورية

رئيس الوزراء يصل الخرطوم للمشاركة في احتفال توقيع وثيقة الفترة الانتقالية

ترشيحاتنا

اندلاع حريق في حقل شيبة السعودي

شفاف وبفتحة طويلة.. كارول سماحة بإطلالة جريئة تثير الجدل في لبنان

يورجن كلوب يثير الجدل برسالة إلى إيران

بعد الهجوم عليه.. زينة تدعم أحمد حلمي

بعد اتهامهم بـ الاتجار بالبشر.. النائب العام يحيل 3 فنانين وممرضا للجنايات

بسبب إغماء الكابتن.. هذا ما حدث لطائرة خليجية في مطار الكويت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ريعها يعالج مرضى السرطان.. خاتم مجموعة اليسا Never Give Up يبهر متابعيها

شفاف وبفتحة طويلة.. كارول سماحة بإطلالة جريئة تثير الجدل في لبنان

بكاش مايوه شفاف..زوجة مصطفى فهمى بإطلالة صيفية فى مرسى مطروح