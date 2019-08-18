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برلمان

نائب: نأمل أن تعود الجامعات المصرية للتصنيف العالمي مرة أخرى

الأحد 18/أغسطس/2019 - 06:01 ص
النائب مصطفى كمال
النائب مصطفى كمال الدين حسين ، عضو لجنة التعليم بالبرلمان
معتز الخصوصى
قال النائب مصطفى كمال الدين حسين عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، إننا نؤيد أى شيء إيجابي يصب فى صالح التعليم الجامعى فى مصر، مشيرا إلى أن تصنيف جامعة القاهرة ضمن أفضل 300 جامعة في العالم وفق التصنيف الصيني لعام 2019 ، يأتى فى إطار جزئية معينة فى التعليم الجامعى تتعلق بالبحوث العلمية.

وأشار كمال الدين حسين فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن كلا من جامعتى القاهرة وعين شمس كانت من ضمن أفضل الجامعات على مستوى العالم ، ولكننا فقدنا هذه المكانة خلال الفترة الماضية.

وأكد عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان أننا نأمل تعود الجامعات المصرية للتصنيف العالمى مرة اخرى كما كانت عليه خلال الفترة الماضية ، مشيرا إلى أننا فى حاجة إلى تحقيق نهضة علمية فى الجامعات المصرية على كل المستويات.

وكانت قد نجحت جامعة القاهرة لأول مرة في تاريخ الجامعات المصرية في القفز مائة مركز والتواجد بين أفضل 301 إلى 400 جامعة على مستوى العالم في التصنيف الصيني العام" شنغهاي" لعام 2019، وهو إنجاز كبير للجامعات المصرية بمعدل تطور لجامعة القاهرة في عام واحد بلغ نسبة 20% عن الأعوام السابقة والتي تواجدت فيها الجامعة ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم.

ويعد التصنيف الصيني الذي بدأ عام 2003 الأصعب والأشهر والأقوى في التصنيفات الدولية من حيث المعايير الصارمة حيث يعتمد على عدد الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا في مجلات علمية مرموقة، مع عدد الأبحاث العلمية التي تم الاستشهاد بها والرجوع إليها كمرجع علمي،إضافة إلي عدد الحاصلين على جوائز نوبل من خريجيها وأساتذتها، والسمعة الدولية.

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