تعيين الفريق مميش مستشارا للرئيس لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعيين الفريق مهاب مميش مستشارا لرئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية.





وتولى الفريق مهاب مميش رئاسة هيئة قناة السويس في أغسطس 2012، وكان قائدًا لهيئة القناة في عمليات حفر وتكريك قناة السويس الجديدة حتى افتتاحها للملاحة الدولية في أغسطس 2015.



