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تعيين الفريق مميش مستشارا للرئيس لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية

السبت 17/أغسطس/2019 - 03:52 م
الرئيس - الفريق مميش
الرئيس - الفريق مميش
كتب محمد عبد المنعم
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعيين الفريق مهاب مميش مستشارا لرئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية.

وتولى الفريق مهاب مميش رئاسة هيئة قناة السويس في أغسطس 2012، وكان قائدًا لهيئة القناة في عمليات حفر وتكريك قناة السويس الجديدة حتى افتتاحها للملاحة الدولية في أغسطس 2015.

وسجلت قناة السويس منذ افتتاح القناة الجديدة أرقاما قياسية في العائدات وأعداد السفن والحمولات العابرة حيث بلغت عائدات القناة خلال العام المالي 2018 /2019 أعلى عائد سنوي في تاريخ القناة بإجمالي عائدات بلغت 5.9 مليار دولار بزيادة 300 مليون دولار عن العام المالي السابق بنسبة 5.4 %، وبلغ عدد السفن التي عبرت القناة خلال تلك الفترة 70679 سفينة بحمولات قياسية بلغت 4.268 مليار طن بضائع.

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