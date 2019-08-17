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استجابة لـ صدى البلد.. محافظ القليوبية: لجنة لفحص كوبري عبودة بـ شبين القناطر

السبت 17/أغسطس/2019 - 11:55 م
كوبري عبودة بـ شبين
كوبري عبودة بـ شبين القناطر
إبراهيم الهوارى
قرر الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية اليوم السبت تشكيل لجنة لفحص كوبري عبودة بشبين القناطر وترميمه لوجود حفر وهبوط بسيط به.

من جانبه قال غريب أحمد غريب رئيس مجلس مدينة ومركز شبين القناطر أنه جرى التعامل مع الحفر وجار إصلاح الطريق وإعادة حركة المرور لطبيعتها على الكوبري.

كان موقع صدى البلد نشر تقريرا عن سوء حالة كوبرى عبودة بمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية وحدوث هبوط جزء من الكوبرى مما تسبب فى إعاقة الحركة المرورية وهو ما دفع المواطنين إلى مطالبة مجلس المدينة بسرعة التدخل لعلاج الأزمة.

وقال الأهالى ان كوبرى عبودة يعد من الكبارى الحيوية التى تربط بين القرى وتسير عليه السيارات والمواطنون بشكل كبير يوميا مؤكدين ان الحفر والهبوط بالكوبرى تنذر بكارثة حال سقوطه.

وطالب الاهالى بضرورة النظر فى حال الكوبرى والعمل على صيانته مضيفين ان الكوبرى محاط بكتلة سكنية كبيرة وبعدد من المدارس بكل الاتجاهات ومعرض للانهيار في أى وقت.

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