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بعد تداول الفيديو.. حقيقة احتواء الفلفل الرومي على أصغر ثعبان في العالم

السبت 17/أغسطس/2019 - 04:52 م
صدى البلد
ريهام قدري
انتشر في الايام الماضية فيديو على السوشيال ميديا أثار ذعر المتابعين عن وجود اصغر ثعبان بالفلفل الرومي، ويعتبر هذا الثعبان من الأنواع السامة وهو يشبه الدودة او خيوط الفلفل .

وأكدت شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء، أن ما ظهر بالفيديو لا يقرب للثعابين ، ولكن ما هي إلا دودة تسمى Nematomorph وهي تشبه الديدان الخيطية ال Nematodes في الشكل ، ويتراوح حجم معظم الأنواع من 50 إلى 100 مليمتر ، ويصل طولها إلى مترين في الحالات القصوى ، ويبلغ قطرها من 1 إلى 3 ملليمترات

وتابعت: يمكن رؤية هذه الديدان في المناطق الرطبة ، مثل أحواض الري ، وحمامات السباحة ، و الجداول ، والبرك ، والصهاريج الديدان البالغة منها تعيش بشكل حر ، لكن اليرقات تتطفل على المفصليات ، مثل الخنافس ، الصراصير.

وأكدت شيرين أن هذه الدودة ليس لها ضرر مباشر على الإنسان ولا تعتبر طفيل داخلي يصيب الإنسان بل مجرد حشرة مثل اي حشرة خلقها الله.

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