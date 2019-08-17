انتقاما لزوجها.. سممت كلبها وطعنته بسكين وألقته في القمامة

هناك بعض البشر فطرتهم الداخلية لا تعرف الرحمة كما فعلت إحدى السيدات في كلبها بعد أن هاجم زوجها .



اعترفت " ليلى هورفارت" البالغة من العمر 26 عاما أنها سممت كلبها وضربته بالسكين في عنقه بعد أن قامت بوضع النقانق المسممة له ، حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" .



وعثرت الشرطة على كلب مقطوع الرأس وبعد التشريح وجدوا أنه مات مسموما ، و بعد عمليات بحث مكثفة عثروا على القاتلة و اعترفت أنها قتلت الكلب انتقاما منه بسبب مهاجمته لزوجها الأسبوع الماضي .



بعد أن استمعت المحكمة للزوجين حكمت بسجنهما 10 سنوات بسبب ذلك الفعل العدواني الذي قاموا به .