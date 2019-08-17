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رياضة

صدمة في برشلونة بعد إصابة سواريز.. وصحف اسبانية تكشف مدة غيابه عن الملاعب

السبت 17/أغسطس/2019 - 06:26 م
إصابة لويس سواريز
إصابة لويس سواريز
ريهام بكير
أصدر نادي برشلونة بيانا حول إصابة لاعبه لويس سواريز، التي تعرض لها أمس في افتتاح مباريات الدوري الإسباني ، أمام أتليتك بلباو ، وانتهى اللقاء بفوز الأخير بهدف نظيف.

ويعاني مهاجم برشلونة من إصابة في ربلة الساق وأشارت تقارير صحافية عن إمكانية غيابه عن الملاعب لفترة قد تمتد شهرا.

وأصدر برشلونة بيانا جاء فيه تعرض اللاعب لإصابة في ربلة الساق اليمنى من دون أن يكشف عن فترة غيابه عن الملاعب.

وبحسب صحف إسبانية عدة بينها "موندو ديبورتيفو"، فان سواريز سيغيب حتما عن المباراة المقبلة لفريقه ضد ريال بيتيس الأحد في 25 الحالي ويحوم الشك بقوة حول مشاركته في المباراة التالية ضد أوساسونا في 31 أغسطس، وبالتالي قد يغيب حتى الى ما بعد فترة التوقف للمباريات الدولية على ان يعود ضد فالنسيا في 14 سبتمبر المقبل.

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