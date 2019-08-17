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شاهد .. مصنع الفرز والتعبئة الخاص بالصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب

السبت 17/أغسطس/2019 - 07:53 م
صورة من المشروع
صورة من المشروع
محمد إبراهيم
افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية بقاعدة محمد نجيب العسكرية والذى يعد أحد أهم المشاريع القومية فى مجال الزراعات المحمية والصوب الزراعية ويأتى تأكيدًا على مواصلة مسيرة العطاء وتطوير الإستثمارات الزراعية بأرقى المعايير الدولية.

وقد أنشيء المشروع علي مساحة عشرة آلاف فدان، سبعه ألاف فدان منها زراعات محمية بمناطقها الخدمية والإدارية وقطاع البذور بواقع ثلات ألاف فدان متخللات وتم زراعة 2500 فدان بأشجار الزيتون المُنتج لزيوت كما تم زراعة 500 فدان بطيخ ويحتوى القطاع علي 1302 بيت زراعى، منها 186 بيتا زراعيا تقليديا على مساحة 250 فدانا مساحة البيت الزراعى 1.1 فدان ، 60 بيتا زراعيا متوسط التكنولوجيا مساحة البيت الزراعى 3 افدنة، 40 بيتا زراعيا عالى التكنولوجيا مساحة البيت الزراعى 3 افدنة ، 16 بيتا زراعيا شبكيا مساحة البيت الزراعى 12 فدانا ، انشئت علي مساحة 750 فدانا بالتعاون مع شركة روفيبا الاسبانية.

كما يحتوي قطاع محمد نجيب علي 1000 بيت زراعي متوسط التكنولوجيا مساحة البيت الزراعي الواحد 3 فدان تم تصنيعه بتحالف مجموعة من الشركات المصرية علي مساحة 6000 فدان، كما تم انشاء محطة فرز وتعبئة بطاقة فرز 600 طن / يوم وطاقة تخزين مبرد 1200 طن، ويستهدف القطاع إنتاج 184 ألف طن من الخضراوات المختلفة، تكفي إستهلاك 1.7 مليون نسمة علي مدار العام من سكان محافظات "الإسكندرية – مطروح – البحيرة".

ويضم الموقع محطة للفرز والتعبئة بطاقة 600 طن / يوم وثلاجات للحفظ بطاقة 1000 طن من الخضروات وقد أتاح المشروع هنا فى موقع الحمام أكثر من 15 ألف فرصة عمل جديدة مباشرة للشباب من مختلف التخصصات ، كما يتم فى هذا الموقع وبناء على توجيهات سيادتكم تنفيذ المشروعات الإنتاجية الهامة.

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