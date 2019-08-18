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فن

في عيد ميلاده .. تعرف على رأي إبراهيم نصر في برامج رامز جلال

الأحد 18/أغسطس/2019 - 02:00 ص
ابراهيم نصر
ابراهيم نصر
نورا نبيل
يحتفل اليوم الفنان إبراهيم نصر بعيد ميلاده الـ 69 فهو من مواليد 1950.

اشتهر إبراهيم نصر بتقديم برامج الكاميرا الخفية لعدة أعوام متتالية، وحقق من خلالها شهرة ونجاحا كبيرا، وكشف مؤخرًا إبراهيم نصر عن عدم إعجابه ببرامج المقالب التي يقدمها رامز جلال.

وقال :" هذه ليست برامج مقالب ولا علاقة لها ببرامج الكاميرا الخفية وليست كوميدية، ولكنها تعتمد على الرعب والتخويف وهذا شيء سخيف".

وكان إبراهيم نصر شارك في بطولة عدد من الأفلام منها مستر كاراتيه وحسن اللول واكس لارج وحد السيف وأولى ثانوي .

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