لشعر ناعم .. 6 وصفات طبيعية تبهرك بنتيجة بعد شهر





ستلاحظين بعدها تكون طبقة كريمية أعلى الخليط. استخدمي تلك الطبقة على شعرك ولفيه جيدًا بفوطة ساخنة، واتركيه لمدة ساعة واحدة على الأقل. ثم يشطف الشعر بعد ذلك بشامبو لطيف ويجفف جيدًا. ستفاجئين بعدها بشعر ناعم ومالس، كما يمكن استخدام تلك الخلطة أيضًا لسهولة التحكم في الشعر المموج.



2- حمام الزيوت الطبيعية المنتظم:

لا يعرف الكثير من الأشخاص مدى الاستفادة من حمامات الزيوت الساخنة على الشعر، حيث تساعد على تغذية وتنعيم الشعر. اخلطي زيت جوز الهند مع زيت الزيتون، أو زيت اللوز وقومي بتدفئته قبل الاستخدام. يستخدم الخليط لتدليك الشعر وفروة الرأس، ثم يلف جيدًا بفوطة ساخنة ويترك لمدة 45 دقيقة على الأقل ثم يغسل بالشامبو.



3- استخدام البلسم بانتظام:

استخدام البلسم بانتظام للحفاظ على ترطيب الشعر بعد غسله يساعد على استعادة نعومة وسلاسة الشعر. استخدمي أنواع البلسم التي تحتوي على خلاصة الشاي لتنعيم الشعر المموج.



4- سبراي الحليب:

الحليب من المكونات الطبيعية المفيدة لتمليس الشعر. أضيفي كمية من الحليب لزجاجة سبراي ورشي منها على شعرك. اتركيه لمدة نصف ساعة كي يمتص داخل الشعر، ثم يشطف جيدًا باستخدام الشامبو. مع الاستخدام المنتظم ستلاحظين بنفسك نتائج رائعة وشعر أملس.



5- الحليب والعسل:

اخلطي كمية مناسبة من الحليب مع العسل للحصول على خليط ناعم، كما يمكن أيضًا إضافة موزة مهروسة للحصول على نتائج أفضل. يستخدم الخليط على الشعر، ويترك لمدة ساعتين قبل أن يشطف جيدًا.



6- زيت الزيتون مع البيض:

كلًا منهما من المكونات الطبيعية المعروفة للعناية بالشعر. لكن بخلطهما معًا ستحصلين على خليط سحري لشعر ناعم وأملس. اخفقي بيضتان جيدًا ثم أضيفي كمية كافية من زيت الزيتون. تخلط المكونات معًا وتستخدم على الشعر، يترك لمدة ساعة على الأقل ثم يشطف جيدًا باستخدام الشامبو.

الشعر الناعم من أحلام كل فتاة لتحصل عليه، لذلك قدمت خبيرة التجميل والصحة،رشا شلباية ٦ وصفات طبيعية تبهر بنتيجة السعر الناعم بعد استخدامها لمدة شهر.1- حليب جوز الهند مع عصير الليمون:قومي بتقطيع ثمرة من جوز الهند واستخلصي الحليب بداخلها. فيتميز حليب جوز الهند بخواص طبيعية تساعد على تمليس الشعر بشكل دائم. لكن مع إضافة عصير الليمون، فيعطي ذلك نتائج أفضل. قومي بحفظ الخليط في الثلاجة لعدة ساعات قبل استخدامه.