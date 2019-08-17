منتخب سيدات الشاطئية يتأهل لربع نهائي الالعاب الافريقية بالفوز على السنغال

تأهل منتخب مصر للكرة الطائرة الشاطئية سيدات إلى ربع نهائي دورة الالعاب الافريقية بعد الفوز على السنغال 2-0 ليتصدر الفراعنة مجموعته بعد تحقيقه الفوز في الثلاث جولات.



وكان منتخب مصر لسيدات الكرة الشاطئية قد فاز على النيجر أمس الجمعة 2-0 في الجولة الأولى.



فيما فاز على موزمبيق 2 - صفر في الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة للكرة الطائرة الشاطئية بدورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليا بالمغرب.

