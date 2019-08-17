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رياضة

منتخب سيدات الشاطئية يتأهل لربع نهائي الالعاب الافريقية بالفوز على السنغال

السبت 17/أغسطس/2019 - 09:14 م
صدى البلد
ريهام بكير
تأهل منتخب مصر للكرة الطائرة الشاطئية سيدات إلى ربع نهائي دورة الالعاب الافريقية بعد الفوز على السنغال 2-0 ليتصدر الفراعنة مجموعته بعد تحقيقه الفوز في الثلاث جولات.

وكان منتخب مصر لسيدات الكرة الشاطئية قد فاز على النيجر أمس الجمعة 2-0 في الجولة الأولى.

فيما فاز على موزمبيق 2 - صفر في الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة للكرة الطائرة الشاطئية بدورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليا بالمغرب.

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