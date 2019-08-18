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ديني

يتكاسل عن الصلوات ولا يؤدي إلا الجمعة.. المفتي السابق يرد

الأحد 18/أغسطس/2019 - 03:26 ص
التكاسل عن الصلاة
التكاسل عن الصلاة
عبد الرحمن محمد
تلقى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق سؤال يقول صاحبه:" أنه يتكاسل عن أداء الصلوات، ولا يؤدي إلا الجمعة فقط، ولذلك بسبب الكسل وانشغاله بهموم الدنيا، طالبًا روشتة تعينه على أداء العبادة ".

رد الدكتور جمعة قائلا: أن الصلاة من أركان الإسلام الخمسة، ولا يجوز لمسلمٍ تركُها ، لافتا الى أن هموم الدنيا تأتى من عدم الصلاة، والصلاة راحة، والرسول –صلى الله عليه وسلم- كان يقول عن الصلاة: «ارحنا بها يا بلال»، كما ورد في الحديث الذي روي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، أَنَّهُ قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَأَبِي، إِلَى صِهْرٍ لَنَا مِنَ الْأَنْصَارِ نَعُودُهُ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَقَالَ لِبَعْضِ أَهْلِهِ: يَا جَارِيَةُ ائْتُونِي بِوَضُوءٍ لَعَلِّي أُصَلِّي فَأَسْتَرِيحَ، قَالَ: فَأَنْكَرْنَا ذَلِكَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «قُمْ يَا بِلَالُ فَأَرِحْنَا بِالصَّلَاةِ».

ووجه حديثه للمتصل قائلًا: «ابدأ الصلاة من الآن، وسيبك من الذي فات، ومن الممكن أن تبدأ بالجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، حتى تعتاد على الصلاة"، منوهًا بأن هذه روشتة استخدم فيها الرخص الشرعية لكي تُعين لمن يتكاسل عن أداء العبادة.

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