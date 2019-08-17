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رياضة

شاهد.. مارتن لاسارتي يغادر المؤتمر وينفعل على الصحفيين

السبت 17/أغسطس/2019 - 11:06 م
مارتن لاسارتي
مارتن لاسارتي
حسام الحارتي
هاجم مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أحد الصحفيين خلال انعقاد المؤتمر الصحفي عقب المباراة قائلا :" مباراة بيراميدز بطولة ،والاهلي حقق الدوري ".

وغادر مارتن لاسارتي المؤتمر الصحفي بسبب استيائه من ردود أفعال الصحفيين دون استكمال الردود على أسباب الهزيمة .

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، فوزا نظيفا على منافسه النادي الأهلي بهدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم باستاد برج العرب، ضمن إطار منافسة بطولة كأس مصر والمؤجلة من يوم "28-2-2019".

أحرز هدف اللقاء ايريك تراوري في الدقيقة الأولى من عمر الشوط الثاني، ليحسم اللقاء لصالح نادي بيراميدز ، ويقضي على طموحات القلعة الحمراء.

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