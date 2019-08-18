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بفارق 50%.. نقيب الزراعيين: إنشاء 1000 صوبة زراعية بأيد مصرية وبتكلفة أقل من المستوردة

الأحد 18/أغسطس/2019 - 02:31 ص
الصوب الزراعية
الصوب الزراعية
هاني حسين
قال سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن الجانب الأسباني أعطانا تكنولوجيا تصنيع الصوب الزراعية وتم تصنيع 1000 صوبة من صوب قاعدة محمد نجيب بأياد مصرية وبنفس الجودة والمواصفات الفنية الإسبانية وبتكلفة أقل، والفارق يصل إلى 50 %.

وأضاف سيد خليفة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الصوب الزراعية التي سيتم تصنيعها مستقبلا ستكون بأيد مصرية وبتنفيذ شركات مصرية ونحن نمتلك الخبرات الحالية، لافتا إلى أن مشروعات الصوب الزراعية لها بعد اجتماعي لأنها توفر فرص عمل، حيث يعمل 15 ألف عامل في الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب العسكرية.

وتابع سيد خليفة:" جهاز مشروعات الخدمة الوطنية يطلب من النقابة قاعدة بيانات الخريجين الجدد ويتم مدهم بقاعدة البيانات ويتم الإعلان عن وظائف للخريجين الجدد لتوفير فرص عمل لهم".

وأكمل سيد خليفة:" مشروع مزارع بني سويف والمنيا مشروع ضخم يقدر بـ 62 ألف فدان زراعة محمية، وقرابة نصف مليون فدان من الأراضي المكشوفة ويوفر 250 ألف فرصة عمل"، مضيفا:" يتم تنفيذ مشروعات تنموية عملاقة وسيتم الإعلان عنها في التوقيتات المحددة لها".

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