ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حمادة المصري: الأهلي توج بالدوري بسبب الزمالك.. ويحتاج لإعادة النظر في المحترفين

الأحد 18/أغسطس/2019 - 02:29 ص
علي معلول
علي معلول
حسن العمدة
أكد حمادة المصري، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أن الأهلي يحتاج لمدرب كبير، كذلك إعادة النظر في اللاعبين المحترفين.

وقال حمادة خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "الأهلي يحتاج لمدرب كبير وإعادة النظر في اللاعبين المحترفين بالفريق، فجميعهم غير إيجابيين باستثناء علي معلول".

وأضاف: "الأهلي واجه فريقا كبيرا ومنظما اليوم، وكان بإمكانه الفوز في الشوط الأول، لكنه لم يحسن استغلال الفرص".

وأتم : "الأهلي لم يفز بالدوري لأنه جيد لكن بسبب تفريط الزمالك في البطولة".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هيثم فاروق: علي معلول أفضل لاعب في الأهلي واستبعاده من قائمة المنتخب صدمة كبيرة

نبيل معلول: نجوم تونس ليسوا في مستواهم

معلول يرد على الإعلام التونسي بعد انتقاده بسبب إشادته بنجم الأهلي

ترشيحاتنا

اخبار الرياضة.. اتجاه للاطاحة بـ لاسارتي.. وتركى يهنئ بيراميدز.. وخناقة عمرو السولية

تركته حبيبته فانتحر .. كريم يشنق نفسه داخل منزله بالدقهلية

‏لا داعي للنقاش.. هجوم نارى من رواد السوشيال ميديا على أداء الاهلي امام بيراميدز

اخبار الحوادث.. صور المتهم بذبح ابنتيه في الحوامدية.. وكريم تركته حبيبته فانتحر.. وبطيخ وكانز يثيران الذعر

نشرة اخبار البرلمان.. بعد إحالة 3 فنانين للجنايات بتهمة الاتجار فى البشر.. تعرف على العقوبة.. وآخر موعد لقبول التصالح في مخالفات البناء

مشادة كلامية بين عمرو السولية ولاعبي بيراميدز عقب نهاية اللقاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ كاش مايوه قماش.. اروى جودة بإطلالة مثيرة على الصخرة

بـ ظهر مكشوف..امينة خليل تتألق في أحدث إطلالة.. صور

دموع توفيق عبد الحميد وسمية الألفي وتكريم هالة فاخر وسوسن بدر في افتتاح القومي للمسرح