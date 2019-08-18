حمادة المصري: الأهلي توج بالدوري بسبب الزمالك.. ويحتاج لإعادة النظر في المحترفين

أكد حمادة المصري، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أن الأهلي يحتاج لمدرب كبير، كذلك إعادة النظر في اللاعبين المحترفين.



وقال حمادة خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "الأهلي يحتاج لمدرب كبير وإعادة النظر في اللاعبين المحترفين بالفريق، فجميعهم غير إيجابيين باستثناء علي معلول".



وأضاف: "الأهلي واجه فريقا كبيرا ومنظما اليوم، وكان بإمكانه الفوز في الشوط الأول، لكنه لم يحسن استغلال الفرص".



وأتم : "الأهلي لم يفز بالدوري لأنه جيد لكن بسبب تفريط الزمالك في البطولة".

