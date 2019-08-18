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فن

شاهد.. سامو زين يطرح الاعلان الرسمى لـ كليب ورد البستان

الأحد 18/أغسطس/2019 - 05:41 ص
المطرب سامو زين
المطرب سامو زين
شروق حمدى
نشر المطرب سامو زين عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" الفيديو التشويقى لفيديو كليب ورد البستان.

وعلق سامو زين على الفيديو : قريبًا ورد البستان .. تابعو الأعلان الرسمي علي القناه الرسمية علي اليوتيوب من البايو مستني رأيكم حبايبي وتعليقاتكم .. ربي يحفظكم ويبارك فيكم

وتفاعل جمهور سامو زين مع الصورة معلقين :

بستناها بفارغ الصبر
فديت صوتك
الله يوفقك
صوتك رهيب سامو

يذكر ان اخر اعمال سامو زين كليب «حب حب» يقدمه سامو زين باللهجة العراقية، من كلمات: قصي باسل، الحان: معتز أمين، توزيع: أسامة عبد الهادي، ميكس وماستر: سادو.

كليب «حب حب» حقق ، 2 مليون و276 ألف مشاهدة، بعد طرحه يوم 29 يوليو الماضي، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

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