شاهد.. سامو زين يطرح الاعلان الرسمى لـ كليب ورد البستان

نشر المطرب سامو زين عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" الفيديو التشويقى لفيديو كليب ورد البستان.
وعلق سامو زين على الفيديو : قريبًا ورد البستان .. تابعو الأعلان الرسمي علي القناه الرسمية علي اليوتيوب من البايو مستني رأيكم حبايبي وتعليقاتكم .. ربي يحفظكم ويبارك فيكم
وتفاعل جمهور سامو زين مع الصورة معلقين :
بستناها بفارغ الصبر
فديت صوتك
الله يوفقك
صوتك رهيب سامو
يذكر ان اخر اعمال سامو زين كليب «حب حب» يقدمه سامو زين باللهجة العراقية، من كلمات: قصي باسل، الحان: معتز أمين، توزيع: أسامة عبد الهادي، ميكس وماستر: سادو.
كليب «حب حب» حقق ، 2 مليون و276 ألف مشاهدة، بعد طرحه يوم 29 يوليو الماضي، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.
وعلق سامو زين على الفيديو : قريبًا ورد البستان .. تابعو الأعلان الرسمي علي القناه الرسمية علي اليوتيوب من البايو مستني رأيكم حبايبي وتعليقاتكم .. ربي يحفظكم ويبارك فيكم
وتفاعل جمهور سامو زين مع الصورة معلقين :
بستناها بفارغ الصبر
فديت صوتك
الله يوفقك
صوتك رهيب سامو
يذكر ان اخر اعمال سامو زين كليب «حب حب» يقدمه سامو زين باللهجة العراقية، من كلمات: قصي باسل، الحان: معتز أمين، توزيع: أسامة عبد الهادي، ميكس وماستر: سادو.
كليب «حب حب» حقق ، 2 مليون و276 ألف مشاهدة، بعد طرحه يوم 29 يوليو الماضي، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.