شاهد.. سامو زين يطرح الاعلان الرسمى لـ كليب ورد البستان

نشر المطرب سامو زين عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" الفيديو التشويقى لفيديو كليب ورد البستان.وعلق سامو زين على الفيديو : قريبًا ورد البستان .. تابعو الأعلان الرسمي علي القناه الرسمية علي اليوتيوب من البايو مستني رأيكم حبايبي وتعليقاتكم .. ربي يحفظكم ويبارك فيكموتفاعل جمهور سامو زين مع الصورة معلقين :بستناها بفارغ الصبرفديت صوتكالله يوفقكصوتك رهيب سامويذكر ان اخر اعمال سامو زين كليب «حب حب» يقدمه سامو زين باللهجة العراقية، من كلمات: قصي باسل، الحان: معتز أمين، توزيع: أسامة عبد الهادي، ميكس وماستر: سادو.كليب «حب حب» حقق ، 2 مليون و276 ألف مشاهدة، بعد طرحه يوم 29 يوليو الماضي، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.