بعد خروج الأهلي من كأس مصر.. الجمهور يطالب بـ عماد النحاس وأحمد ناجي

انتهت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام بيراميدز بفوز الأخير بهدف نظيف، فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد الجيش بمدينة برج العرب بالإسكندرية، فى إطار مباريات دور الـ16 من بطولة كأس مصر .



ليهاجم بعدها عدد من جماهير الأهلى المدير الفنى لاسارتى معبرين عن رغبتهم فى تولى عماد النحاس النادى بسبب خبرته وحبه للنادى.



دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج#عماد_النحاس وتصدر الهاشتاج قائمه الاكتر تداولا عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.



‏عماد النحاس فاهم وعارف وحافظ لاعيبه الاهلي وعنده روح النادي الاهلي وعارف قيمه وكيان النادي الاهلي

‎#عماد_النحاس_يا_خطيب



‏ياريت ميكونش مدير اجنبي وخلينا ف عماد النحاس هيعمل فارق جامد



‏‎‎اتمنى كابتن عماد النحاس و احمد ناجي يكون في الجهاز الفني



‏‎#لاسارتي_برا_الاهلي

‎#عماد_النحاس بالله عليكم

واحد عارف قيمة النادى وقيمة الفرقه اللى بيدربها 🦅⁦