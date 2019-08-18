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بريطانيا ستواجه نقصا في الوقود والغذاء حال خروجها من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق

الأحد 18/أغسطس/2019 - 10:05 ص
صدى البلد
ا ش ا
كشفت وثائق حكومية مسربة اليوم الأحد أن بريطانيا ستواجه نقصا في الوقود والغذاء والدواء إذا خرجت من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق انتقالي (بريكست).

وذكرت قناة (سكاي نيوز عربية) الإخبارية أن مجلس الوزراء البريطاني حدد توقعات بالآثار الأكثر ترجيحا لخروج بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق، وليس أسوأ السيناريوهات.

بدورها، أوضحت صحيفة (صنداي تايمز) البريطانية أن ما يصل إلى 85 % من الشاحنات، التي تستخدم معابر القناة الرئيسية قد لا تكون جاهزة للتعامل مع الجمارك الفرنسية، مما يعني أن التعطل في الموانيء قد يستمر لمدة تصل إلى 3 أشهر قبل تحسن تدفق حركة المرور، مشيرة إلى أن الحكومة تعتقد أيضا أنه سيكون هناك وجود لحدود صلبة بين مقاطعة أيرلندا الشمالية وبريطانيا.

يشار إلى أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خاض حملته الانتخابية على أساس الخروج من الاتحاد الأوروبي، وأكد على انسحاب بريطانيا من التكتل نهاية أكتوبر القادم، مما دفع السياسيين من مختلف الأطياف لمحاولة إثنائه.

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