إصلاح خط صوف 700 المتسبب في هبوط أرضى بشارع التليفزيون بالأقصر.. صور

صرح المهندس أبو النجا عرابى، مدير عام إدارة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، عن مواصلة أعمال إصلاح الهبوط الأرضي المفاجئ، بإمتداد شارع التليفزيون مع تقاطع ميدان الصنايع، حيث تبين ظهور مياه صرف بعد ضم خط مجاري حوض ١٨ علي خط مقام قطر ٧٠٠ مم فخار وحدث كسر به وتم السيطرة علي الموقف وعمل تعديل لمسارات الخطوط والمحطات رغم استمرار تلك الأعمال فترة إجازات عيد الأضحى من أجل الحفاظ علي المنازل وعدم تضرر المواطنين وذلك تنفيذا لتعليمات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر واللواء محمد يحي رئيس شركة المياه والصرف.



وأضاف عرابي في بيان له، قائلًا: " لقد بذل العاملين بالشركة بالتعاون مع مجلس مدينة الأقصر مجهودات جبارة وجار عمل اللازم بعد تأمين الموقع تماما، وكذا أعمال التجفيف لبدء الحفر لتركيب خط جديد مواسير u p v c، مع إحلال وتجديد للتربة".



وأهاب عرابي، بالمواطنين من أهالي الأقصر التعاون لتجاوز هذه الأزمة الطارئة، مؤكدا أن الاداره على أتم استعداد للتعاون مع المواطنين وتقديم يد العون لهم من سيارات كسح مجانا.



وفي سياق متصل أصدر المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بعد قيامه بجولة تفقدية لمنطقة العمل، توجيهاته بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال، وإعادة الخدمة إلى المواطنين ، وفتح الطريق أمام المارة والحافلات ، فى أسرع وقت ممكن.