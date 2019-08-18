عيار 21 يسجل 706 جنيهات للجرام .. سعر الذهب اليوم الأحد 18-8-2019

استقرت أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم الأحد أول جلسات الأسبوع، ليستقر سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا عند 706 جنيه.



ووصل سعر الجرام عيار 24 الأعلي فئة لـ 807.15 جنيه ، واستقر عيار 18 عند 605 جنيه اليوم.



وبلغ سعر الجرام من عيار 14 نحو 470.8 جنيه، فيما سجل كيلو الذهب نحو 807.108 ألف جنيه والجنيه الذهب نحو 5650 جنيه.

