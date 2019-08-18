اهم الاخبار| طقس الغد .. موعد مباراة تشيلسي وليستر سيتي.. أروى جودة تثير غضب جمهورها

نشر موقع "صدى البلد" حتي الساعة الثانية عشر ظهر اليوم، الأحد، عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.









جاء في اهم الاخبار تعرض اروى جودة لانتقادات حادة من جمهورها ومتابعيها، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، عقب ظهورها بكاش مايوه فاضح.. للمزيد اضغط هنا









كذلك كان من اهم الاخبار اليوم .. مباراة تشيلسي وليستر سيتي، أحد أهم مبارايات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي، والتي ستنطلق اليوم، الأحد، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، على ملعب "ستامفورد بريدج"، ويسعى عشاق الساحرة المستديرة في مختلف أرجاء العالم لمشاهدة مباراة تشيلسي وليستر سيتي، ولهذا السبب يوفر موقع صدى البلد بث مباشر لمباراة تشيلسي وليستر سيتي، حيث يمكنكم مشاهدة مباراة تشيلسي وليستر سيتي بث مباشر اون لاين بدون تقطيع عبر موقعنا الإخباري.. للمزيد اضغط هنا









كما كان من اهم الاخبار اليوم، توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الاثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.. للمزيد اضغط هنا









وكان من ضمن اهم الاخبار ما قاله وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن عيد العلم يأتى تاكيدًا على اهتمام الدولة واحترامها للعلم والعلماء، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه باعتبار 2019 عامًا للتعليم، معربًا عن تقديره للرئيس عمّا يتحقق لمصر وشعبها تحت قيادته.. للمزيد اضغط هنا









كذلك كان من اهم الاخبار اليوم، ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الاهتمام بالتعليم والبحث العلمى والابتكار من أهم أولويات الدولة، لافتًا إلى أن الدولة دعمت مراكز البحث العلمى، وتحرص على الاستماع لأفكار الشباب الموهوبين ومعرفة أفضل السبل لدعمهم، وإطلاق بنك المعرفة المصرى.. للمزيد اضغط هنا





قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن التاريخ سيؤكد لنا هذه الحقيقة "رغم كل المِحن بقيت مصر والحضارة المصرية شامخة ومُلهمة منذ آلاف السنين"، مضيفًا أننا سعينا لتطوير المنظومة التعليمية لتلبية متطلبات المجتمع وسوق العمل، وذلك ضمن اهم الاخبار اليوم.. للمزيد اضغط هنا









قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن تقييم الدولة بإدراج الجامعات المصرية في التصنيف الدولي للجامعات ارتفع، وتم ذلك بالتعاون مع بنك المعرفة المصري من أجل اتخاذ خطوات لمساعدة الجامعات على تحسين تصنيفها الدولي، مما أسفر عن ارتفاع ملموس في تصنيف جامعات مصر دولي.. للمزيد اضغط هنا









كما جاء بـ اهم الاخبار أن الفنانة المعتزلة جيهان نصر تصدرت محرك البحث "جوجل"، بعدما نشرت الفنانة هبة مجدي صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام" مع الفنانة المعتزلة جيهان نصر وأبنائها.. للمزيد اضغط هنا









نشرت الفنانة هنا شيحة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" صورة جديدة وظهرت فيها بـ تيشرت كت و نظارة شمس.. للمزيد اضغط هنا





وصل الصربى ميلوتين سيريدوفيتش ميتشو إلى القاهرة اليوم استعدادا لتولى قيادة الزمالك خلال الفترة المقبلة.. للمزيد اضغط هنا









فى إطار ما تم تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعى متضمنًا مقطع فيديو لأحد الأشخاص يقوم بالتعدى على السيارات المارة بمنطقة الهانوفيل بالإسكندرية حاملًا بيده سلاح أبيض "سيف"، وذلك ضمن اهم الاخبار اليوم.. للمزيد اضغط هنا







