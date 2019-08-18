مستخدما السيف.. ضبط مسجل خطر هدد قاطنى منطقة الهانوفيل في الإسكندرية

فى إطار ما تم تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعى متضمنًا مقطع فيديو لأحد الأشخاص يقوم بالتعدى على السيارات المارة بمنطقة الهانوفيل بالإسكندرية حاملًا بيده سلاح أبيض "سيف".



تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من تحديده وضبطه وتبين سابقة اتهامه فى قضايا "شروع فى قتل، سرقة، حيازة سلاح نارى".. وبمناقشته أفاد بتعديه على السيارات بالمنطقة لسابقة تعدى بعض أهالى المنطقة على أحد أصدقائه.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.