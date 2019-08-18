الرئيس السيسي:تطوير المنظومة التعليمية لتلبية متطلبات المجتمع وسوق العمل

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن التاريخ سيؤكد لنا هذه الحقيقة "رغم كل المِحن بقيت مصر والحضارة المصرية شامخة ومُلهمة منذ آلاف السنين"، مضيفًا أننا سعينا لتطوير المنظومة التعليمية لتلبية متطلبات المجتمع وسوق العمل.





وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفالية عيد العلم، أن مصر الجديدة تولي أهمية قصوى لبناء الإنسان المصري صحيًا وعلميًا وثقافيًا، لذلك من هذا المُنطلق كان الإعلان عام 2019 عامًا للتعليم في مصر إيمانًا منّا بأن العلم والتعليم أساس النهوض بالمجتمع والعمل على تنميته.



