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الرئيس السيسي:تطوير المنظومة التعليمية لتلبية متطلبات المجتمع وسوق العمل

الأحد 18/أغسطس/2019 - 11:00 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
كريم الخطيب
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن التاريخ سيؤكد لنا هذه الحقيقة "رغم كل المِحن بقيت مصر والحضارة المصرية شامخة ومُلهمة منذ آلاف السنين"، مضيفًا أننا سعينا لتطوير المنظومة التعليمية لتلبية متطلبات المجتمع وسوق العمل.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفالية عيد العلم، أن مصر الجديدة تولي أهمية قصوى لبناء الإنسان المصري صحيًا وعلميًا وثقافيًا، لذلك من هذا المُنطلق كان الإعلان عام 2019 عامًا للتعليم في مصر إيمانًا منّا بأن العلم والتعليم أساس النهوض بالمجتمع والعمل على تنميته.

وأوضح الرئيس السيسي، أن الدولة تستهدف تنشئة العقل المفكر المستنير المستعد لقبول العلم والمعرفة والذي يتحلى بمهارات الفهم والتطبيق والتعليم، لذلك الدولة سعت الي تطوير المنظومة التعليمية لتلبية متطلبات المجتمع ويسهم في تخريج أجيال قادرة على الإبداع والمنافسة.

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