تبييض الأسنان بالفحم.. يأكل المينا ويسبب السرطان

طريقة تبييض الأسنان بالفحم:

أضرار تبييض الأسنان بالفحم:



1- الإفراط في تبييض الأسنان بالفحم، أو استخدام معجون الأسنان بالفحم يسبب تآكل مادة المينا على الأسنان.





نصائح عند تبييض الأسنان بالفحم:



طرق طبيعية آمنة لـ تبييض الأسنان بالمنزل:



تبييض الأسنان بالفحم من الطرق البسيطة السريعة التي يستخدمها البعض في تبييض الأسنان وإزالة الطبقة الصفراء من عليها، وهي طريقة موفرة وغير مكلفة، فمن الضروري غسل الأسنان مرتين يوميًا، على الأقل، وبعد كل وجبة، لإزالة الرواسب بين الأسنان وتنظيفها حتى تمنع رائحة الفم الكريهة، لكن غسيل الأسنان وحده قد لا يمنحك التبييض الكافي، لذا يلجأ البعض إلى تبييض الأسنان بالفحم، لكن بعض الدراسات والأبحاث حذرت من الإفراط في تبييض الأسنان بالفحم لما له من أضرار.على الرغم من العديد من التحذيرات بشأن تبييض الأسنان بالفحم، إلا أن الكثير يلجأ لهذه الحيلة للحصول على أسنان ناصعة البياض دون تكلفة عالية، ويتم تبييض الأسنان بالفحم بـ 3 طرق:الطريقة الأولى:طحن قطعة من الفحم حتى تصبح مسحوقا ناعما، وغسل الأسنان أولا بالمعجون، وبعدها غمس الفرشاة في مسحوق الفحم الناعم وتفريش الأسنان دون الوصول للثة.الطريقة الثانية:نقع قطعة من الفحم في الماء، حتى يصبح محلول فحم، ويتم استخدامه في شطف الفم والأسنان يوميًا.الطريقة الثالثة:استخدام معجون أسنان تدخل في مكوناته الفحم، وهي منتجات شائعة تباع في الصيدليات، لكن بعض الدراسات حذرت من الإفراط في استخدامه.2- تزداد نسبة الإصابة بسرطان الفم نتيجة الاستخدام المفرط لـ تبييض الأسنان بالفحم، حيث إنه يحتوي على مواد كربونية تسبب السرطان.3- الاستخدام المفرط لـ تبييض الأسنان بالفحم يضعف الأسنان مع الوقت ويزيدها حساسية.4- قد يتغير لون الأسنان إلى الأزرق الفاتح نتيجة الإفراط في تبييض الأسنان بالفحم.1 - تجنب تبييض الأسنان بالفحم بشكل يومي حتى لا تتآكل طبقة المينا على الأسنان وتضعف.2- استخدام منتجات تبييض الاسنان بالفحم لفترة قصيرة فقط ثم استبدلها بمعجون أسنان يحتوي على مادة الفلورايد.3- عند تبييض الأسنان بالفحم يفضل استخدامه بواسطة الإصبع وليس فرشاة الأسنان، لتجنب تفريش الأسنان بالمسحوق بقوة.4- لا يفضل تبييض الأسنان بالفحم للأطفال والحوامل والمرضعات.يمكنك الاستغناء عن فكرة تبييض الأسنان بالفحم، واستبداله بمواد طبيعية أخرى في المنزل، وهي غير مكلفة أيضًا، ومنها:1- صودا الخبز "بيكربونات الصوديوم": ويتم استخدامها عن طريق غمس فرشاة الأسنان في مسحوق صودا الخبز وتفريش الأسنان بها، وينصح أيضًا بعدم الإفراط في استخدامها.2- الفراولة: وهي طريقة سهلة ومضمونة في تبييض الأسنان، عن طريق هرس ثمرة من الفراولة وإضافة ملعقة من صودا الخبز لها وخلطها للحصول على عجينة متماسكة وغمس الفرشاة بها وتفريش الأسنان.3- قشر الموز: وهي طريقة سهلة وبسيطة وآمنة تمامًا في تبييض الأسنان، فبعد تناول الموز، يمكن استخدام الطبقة الداخلية لقشرة الموز وتدليك الأسنان بها لمدة 5 دقائق ثم شطفها.4- الليمون: وهو وسيلة فعالة وآمنة في تبييض الأسنان وقتل البيكتريا، عن طريق تدليك الأسنان بنصف فص ليمون لمدة 5 دقائق ثم شطفها.مصدر المعلومات موقع healthline الطبي.