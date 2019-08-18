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السودان.. اجتماع طارئ بين المجلس العسكري والمعارضة لتشكيل المجلس السيادي

الأحد 18/أغسطس/2019 - 05:20 م
المجلس العسكري السوداني
المجلس العسكري السوداني
أحمد قاسم
أعلن المجلس العسكري السوداني اليوم الأحد، أنه اجتمع مع قوى إعلان الحرية والتغيير بالقصر الرئاسي في الخرطوم وذلك للتوافق على المرشح الـ11 للمجس السيادي.

وأفادت وسائل إعلام سودانية، بأن رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان سيصدر مرسومًا دستوريًا بعد ساعات لتشكيل المجلس السيادي السوداني وتعيين أعضائه.

ووقّع المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير على وثيقة الإعلان الدستوري بصفة نهائية، السبت 17 أغسطس، في الخرطوم، وسط حضور عربي وأفريقي واسع.

وأعلنت قوى الحرية والتغيير أسماء مرشحيها الخمسة للمجلس السيادي، وهي: "عائشة موسى أكاديمية وناشطة، د. حسن شيخ إدريس ناشط وقيادي سابق بحزب الأمة، وصديق تاور أكاديمي وناشط، وطه عثمان اسحق القانوني والحقوقي، ومحمد الفكي صحفي".

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