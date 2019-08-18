طلب إحاطة بعد ظهور ديدان وأسماك نافقة في شاطئ الدخيلة

تقدم المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب، بطلب إحاطة الي مجلس النواب بشأن الكارثة البيئية التي شهدها شاطئ الدخيلة في الإسكندرية اليوم الأحد بظهور ديدان وأسماك نافقة في البحر.



وقال فرج عامر فى بيان له، إن تحرك الإدارة المركزية للمصايف جاء متأخرا متهما الإدارة ذاتها بالتقاعس وكذلك جهاز شئون البيئة.



وطالب فرج عامر بتشكيل لجنة علنية من علوم البحار والبيئة والمصايف والصرف الصحى لمعرفة أسباب ظهور الديدان وسحب عينات من المياه والرمال والأسماك.