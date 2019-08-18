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رياضة

أتليتكو مدريد يتقدم على خيتافي بهدف موراتا في شوط أول عنيف

الأحد 18/أغسطس/2019 - 11:11 م
ألفارو موراتا
ألفارو موراتا
إسماعيل محمود
انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي أتليتكو مدريد وخيتافي بتقدم الأتلتي بهدف نظيف ، في افتتاحية مشوار الفريق في الدوري الإسباني.

سجل هدف اللقاء الوحيد حتى الآن ، المهاجم الإسباني ألفارو موراتا في الدقيقة 23 ، بعد عرضية رائعة من الوافد الجديد ، الإنجليزي كيفين تريبير.

وشهد الشوط الأول حالتي طرد ، ففي الدقيقة 38 طرد حكم اللقاء ،مولينا قائد فريق خيتافي بعد تدخله العنيف على لاعب الأتلتي ، ليعود لتقنية الفار والذي أقر على أثرها أحقية طرد اللاعب، كما طرد حكم المباراة أيضًا، رينان لودي لاعب أتليتكو مدريد بعد تحصله على إنذارين في الدقيقة 42، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق المدريدي بهدف نظيف.

وفي مباراة أخرى ، فاز نادي بلد الوليد ، على مضيفه ريال بيتيس بهدفين مقابل هدف ، ضمن منافسات الجولة الأولى.

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