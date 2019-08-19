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منوعات

عايرها بوزنها فقتلته.. امرأة تطعن حبيبها بالمقص في وسط الشارع .. فيديو

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 12:00 ص
صدى البلد
أحمد شريف
طعنت سيدة عشيقها حتى الموت في الشارع بعد أن عايرها بوزنها الزائد.

ونقلًا عن شاهد عيان عبر وسائل الإعلام الصينية، منع الرجل حبيبته من شراء الآيس كريم قائلًا لها إنها تعاني من زيادة في الوزن ، مما دفعها هذا الأمر إلى طعنه.

ووقع الحادث يوم الأربعاء فى مدينة تشوماديان بمقاطعة خنان بوسط الصين.

قالت الشرطة أمس إن المشتبه بها ، المعروفة باسم وانج ، كانت تتجادل مع حبيبها ، المعروف باسمه تشانج ، عندما طعنته بالمقص على طريق فنجوانج.

وقالت الشرطة في بيان نشرته على موقع ويبو الذي يشبه تويتر في الصين إن الزوجين كانا يتسوقان حين وقعت الجريمة .

وأضافت الشرطة أن الرجل الضحية توفى بالمستشفى بعد أن فشل الأطباء في إنقاذه.

وأوضح احد المصادر لإحدى المحطات التلفزيونية أن الضحية حاول منع حبيبته من شراء الآيس كريم لزيادة وزنه، ليدفع هذا الأمر المتهمة إلى شراء مقص بمحل قريب من مكان تسوقهما وتقدم على طعن حبيبها في وسط الشارع .

وفي النهاية ألقت الشرطة على المتهمة وهي في مكان الحادث بعد قيامها بطعن حبيبها.

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