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حوادث

ضبط 40 قطعة سلاح ناري بحوزة 39 متهما

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 06:01 ص
صورة أرشيفية - سلاح
صورة أرشيفية - سلاح
مصطفى الرماح - محمد العيسوى
نفذت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهود الحملة فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء : ضبط (عدد 40 قطعة سلاح نارى بحوزة 39متهم) .. وذلك على النحو التالى: (2) بندقية آلية، و (3) بنادق خرطوش، و (5) طبنجات، و (30) فرد محلى، و (66) طلقة مختلفة الأعيرة ، و (242) قطعة سلاح أبيض.


و فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (55099) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى:
(153) حكم جناية، و (15541) حكم حبس جزئى، و (3156) حكم حبس مستأنف، و (29374) حكم غرامة، و (6875) حكم مخالفة .

و فى مجال ضبط قضايا المواد الممخدرة تم ضبط (123) قضية مخدرات بحوزة (129) متهم ، ضُبط خلالها الآتى:
كمية من مخدر الحشيش وزنت (5,095كيلو جرام )، و كمية من مخدر البانجو وزنت ( 22,460 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الهيروين وزنت (1,203 كيلو جرام )، و كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 680 جرام)، و كمية من مخدر الفودو وزنت ( 20جرام)، و عدد (1907) قرص مخدر .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

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