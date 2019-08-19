الباذنجان بـ 50 قرشا.. غرفة الخضراوات تكشف سبب انخفاض أسعار الخضراوات

قال حاتم النقيب نائب رئيس غرفة الخضروات والفاكهة، إن أسعار الفواكه والخضراوات انخفضت بعد عيدالأضحى بواقع 15 لـ 20 %، نتيجة زيادة المعروض من الإنتاج.



وأضاف النقيب خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي»، على قناة صدى البلد: "أسعار الخضراوات في استقرار تام، وكيلو الطماطم من 1.5 لـ 2.5 جنيه، والخيار من 3 لـ 5، والباذنجان من 0.5 جنيه إلى جنيه، والعنب بخمسة جنيهات داخل أسواق الجملة والعبور".



وأكد حاتم النقيب، على وجود فائض من الخضروات والفواكه بفضل المشاريع القومية، متابعا: "كل الشعب المصري فرحان بمتابعة الرئيس للأسعار وتوفير السلع".



