ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أبطال العالم.. روجينا تحتفل بتتويج مصر ببطولة العالم لكرة اليد للناشئين

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 03:25 ص
روجينا
روجينا
مصطفى كرم
هنأت الفنانة روجينا المنتخب المصري لكورة اليد للناشئين لفوزة ببطولة كاس العالم لكورة اليد للناشئين بعد تغلبه علي منتخب المانيا بنتيجة 32-28.

ونشرت روجينا صورة للاعبي منتخب كورة اليد للناشئين بعد تتويجهم ببطولة العالم لكرة اليد عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت روجينا على الصورة قائلة "الف مليون مبروك لمنتخب مصر للناشئين لكورة اليد ابطال العالم فرحتونا".

واحتفل لاعبو المنتخب الوطني للناشئين لكرة اليد بالفوز داخل أرضية الملعب بعد هزيمة ألمانيا والتتويج بلقب كأس العالم لأول مرة في تاريخ ناشئي اليد.

وفاز منتخب مصر بنتيجة " 32-28"، على منتخب ألمانيا والتتويج ببطولة كأس العالم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالأحضان والسجود .. فرحة هستيرية لـ نجوم مصر لليد عقب التتويج بلقب كأس العالم .. فيديو

شاهد .. مراسم تتويج منتخب مصر لناشئي كرة اليد ببطولة كأس العالم

أبطال العالم .. محمد صلاح يهنئ منتخب كرة اليد بعد التتويج التاريخي بكأس العالم

تعليق عمرو دياب على فوز منتخب مصر للناشئين ببطولة كأس العالم لكرة اليد

شاهد... أشرف عبدالباقى يهنئ منتخب الناشئين

أبطال من ذهب.. محمد الننى يهنئ منتخب ناشئي اليد بعد الفوز بكأس العالم

ترشيحاتنا

شاهد.. احمد موسى يسخر من وليد أزارو على الهواء

ليلى علوى ترد على محمد صلاح بـ قلب وورود.. تعرف على السبب

احمد حسن يكشف عن حقيقة ترشيحه للجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر.. فيديو

أعراض عسر الهضم.. أطعمة سيئة السمعة لكن مفيدة جدا للقولون والقلب

ميتشو يوقع على عقود تدريب الزمالك في منزل مرتضى منصور .. فيديو

اتحاد الكرة يكشف موقف ثلاثي الأهلي من المشاركة في السوبر أمام الزمالك

اخبار الفن .. ليلى علوى ترد على محمد صلاح .. وأزمة رانيا يوسف الصحية .. وخلاف رشدى أباظة وعمر الشريف

فيديوجراف| خطأ جديد .. أحمد حسن وزينب يثيران غضب المتابعين

ذبحتها عشان خلت بابا يضربني .. اعترافات مثيرة للطفلة قاتلة شقيقتها بالدقهلية

أحمد حسن: لقطتي مع حسام البدري تسيء لشخصي فقط وندمان عليها.. فيديو

بـ مايوه أصفر وشعر مبلول .. جميلة عوض تثير الجدل بصورة مثيرة على الشاطئ .. شاهد

هونها يا الله .. رانيا يوسف تمر بأزمة صحية .. تفاصيل مثيرة

مارتن لاسارتي يوجه رسالة مؤثرة لجماهير الاهلى عقب إقالته

عايرها بوزنها فقتلته.. امرأة تطعن حبيبها بالمقص في وسط الشارع .. فيديو

اتحاد الكرة يكشف موقف ثلاثي الأهلي من المشاركة في السوبر أمام الزمالك

الصاروخ المصرى .. احمد هشام أفضل لاعب فى كأس العالم لناشئى اليد

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت ثمرة واحدة من الكاكا؟

اخبار الرياضة.. مدرب منتخب مصر يعرض خدماته على الأهلي .. مصر تحصد كأس العالم لناشئي اليد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد الحلو ونادية مصطفى فى افتتاح مهرجان القلعة .. صور

بـ مايوه أصفر وشعر مبلول .. جميلة عوض تثير الجدل بصورة مثيرة على الشاطئ .. شاهد

علم مصر يرفرف أعلى الجامعة الدولية بالرباط .. صور