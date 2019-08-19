أبطال العالم.. روجينا تحتفل بتتويج مصر ببطولة العالم لكرة اليد للناشئين

هنأت الفنانة روجينا المنتخب المصري لكورة اليد للناشئين لفوزة ببطولة كاس العالم لكورة اليد للناشئين بعد تغلبه علي منتخب المانيا بنتيجة 32-28.



ونشرت روجينا صورة للاعبي منتخب كورة اليد للناشئين بعد تتويجهم ببطولة العالم لكرة اليد عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.



وعلقت روجينا على الصورة قائلة "الف مليون مبروك لمنتخب مصر للناشئين لكورة اليد ابطال العالم فرحتونا".



واحتفل لاعبو المنتخب الوطني للناشئين لكرة اليد بالفوز داخل أرضية الملعب بعد هزيمة ألمانيا والتتويج بلقب كأس العالم لأول مرة في تاريخ ناشئي اليد.



وفاز منتخب مصر بنتيجة " 32-28"، على منتخب ألمانيا والتتويج ببطولة كأس العالم.

