ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد .. أول تصريح لـ ميتشو مدرب الزمالك الجديد

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 03:06 ص
ميلوتين سيرجوفيتش
ميلوتين سيرجوفيتش ميتشو مدرب الزمالك
ريهام بكير
وقع الصربي ميلوتين سيرجوفيتش "ميتشو" على عقود قيادته الفنية لفريق الكرة بالزمالك في منزل رئيس النادي مرتضى منصور.

وقال ميتشو في أول تصريح له عقب التوقيع ، إنه سعيد وفخور بتدريب فريق الزمالك أحد أكبر الأندية وأعرقها في قارة أفريقيا موضحًا أنه يعمل في القارة السمراء منذ سنوات وحقق حلمه بتدريب الفريق الأبيض.

وأشار إلى أنه سعيد بروح مجلس الزمالك وبحث رئيس النادي عن الانتصارات وهو ما يتوافق مع طموحه موضحًا أنه سيعمل وفقًا لسياسة النادي ورؤية أمير مرتضى المشرف على الكرة وسعيد بالدعم من الإدارة والجماهير.

وأكد أن الزمالك فريق رائع يلعب كرة جميلة ويبحث عن الألقاب موضحًا أنه لا يوجد رفاهية من الوقت للكلام ويجب العمل من أجل إسعاد الجماهير البيضاء.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيديوجراف| ميتشو مدرب الزمالك الجديد

مرتضى منصور يعقد اجتماعاً مع ميتشو اليوم

ميتشو يوقع على عقود تدريب الزمالك في منزل مرتضى منصور .. فيديو

ترشيحاتنا

ميتشو يوقع على عقود تدريب الزمالك في منزل مرتضى منصور .. فيديو

أياديكم من ذهب .. حفيظ دراجي يهنئ ناشئي الفراعنة بعد التتويج بكأس العالم

تجدد الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة في طرابلس الليبية

ذبحتها عشان خلت بابا يضربني .. اعترافات مثيرة للطفلة قاتلة شقيقتها بالدقهلية

مصطفى مدبولي و13 وزيرا في عزاء والد سحر نصر

الصاروخ المصرى .. احمد هشام أفضل لاعب فى كأس العالم لناشئى اليد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد الحلو ونادية مصطفى فى افتتاح مهرجان القلعة .. صور

بـ مايوه أصفر وشعر مبلول .. جميلة عوض تثير الجدل بصورة مثيرة على الشاطئ .. شاهد

علم مصر يرفرف أعلى الجامعة الدولية بالرباط .. صور