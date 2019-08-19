شاهد .. أول تصريح لـ ميتشو مدرب الزمالك الجديد

وقع الصربي ميلوتين سيرجوفيتش "ميتشو" على عقود قيادته الفنية لفريق الكرة بالزمالك في منزل رئيس النادي مرتضى منصور.



وقال ميتشو في أول تصريح له عقب التوقيع ، إنه سعيد وفخور بتدريب فريق الزمالك أحد أكبر الأندية وأعرقها في قارة أفريقيا موضحًا أنه يعمل في القارة السمراء منذ سنوات وحقق حلمه بتدريب الفريق الأبيض.



وأشار إلى أنه سعيد بروح مجلس الزمالك وبحث رئيس النادي عن الانتصارات وهو ما يتوافق مع طموحه موضحًا أنه سيعمل وفقًا لسياسة النادي ورؤية أمير مرتضى المشرف على الكرة وسعيد بالدعم من الإدارة والجماهير.



وأكد أن الزمالك فريق رائع يلعب كرة جميلة ويبحث عن الألقاب موضحًا أنه لا يوجد رفاهية من الوقت للكلام ويجب العمل من أجل إسعاد الجماهير البيضاء.

