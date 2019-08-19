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سعر الدولار والعملات الأجنبية في مصر اليوم الاثنين 19 - 8 - 2019.. فيديو

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 08:35 ص
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
مي محمد
سجل سعر الدولار في مصر اليوم، الاثنين، 19 - 8 – 2019، استقرارا أمام الجنيه المصري في مستهل التعاملات الصباحية للبنوك وشركات الصرافة بمصر عند متوسط سعر 16.63 جنيه للشراء مقابل 16.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر

واستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار العملات الأجنبية اليوم، الاثنين ، 19 - 8 – 2019، بما في ذلك سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار والعملات الاجنبية اليوم في مصر

وجاء سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الاثنين ، 19– 8 – 2019، على النحو التالي:

الدولار الأمريكي: بيع 16.63 جنيه، وشراء 16.53 جنيه.
سعر اليورو : بيع 18.53 جنيه، وشراء 18.41 جنيه.
سعر الجنيه الإسترليني : بيع 20.16 جنيه، وشراء 20.05 جنيه.
سعر الين اليابانى : بيع 15.65 جنيه، وشراء 15.55 جنيه.
سعر الفرنك السويسري : بيع 17.05 جنيه، وشراء 16.94 جنيه.

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