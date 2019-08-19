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إيران تهاجم أمريكا وتركيا بشأن اتفاق المنطقة الآمنة

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 11:22 ص
صدى البلد
حسام رضوان
هاجمت إيران الاتفاق الأمريكي التركي بشأن المنطقة الآمنة في سوريا، حيث وصفته خارجية طهران بأن "مستفز".

وبحسب وكالة "فارس" الإيرانية، قال المتحدث باسم الخارجية عباس موسوي، إن تصريحات وتوافقات المسؤولين الأميركيين حول إيجاد منطقة آمنة في سوريا استفزازية ومقلقة.

وأضاف أن إجراءات مثل هذه تزعزع الاستقرار، إلى جانب كونها تدخلا فب شؤون سوريا الداخلية وإخلال بأمنها القومي.

وتابع أن الإجراءات الأمريكية التركية في شمال شرق سوريا تعد اعتداء صريحا على الأراضي السورية وتتعارض مع القوانين الدولية.

وواصل أنه يمكن تبديد القلق بشأن الحدود الشمالية لسوريا من خلال التوافقات الثنائية بين الجيران، وأنه لا توجد ضرورة لتدخل جهات أجنبية.

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