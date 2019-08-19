داخل مصنع يملكه شخص عربي .. ضبط 15 طن مخللات فاسدة في أكتوبر

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط أكثر من 15 طن ملح ومخللات غير صالحة للاستهلاك داخل مصنع غير مرخص بالجيزة.



وأكدت تحريات ومعلومات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة قيام أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول العربية" - مالك مصنع غير مرخص لإنتاج المخللات كائن بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، باستخدام مستلزمات إنتاج غير صالحة للاستهلاك الآدمي "ملح السياحات المخصص للأغراض الصناعية، مادة الصودا الكاوية تستخدم في عملية تسوية المخللات"، وإعادة طرحها بالأسواق، مسببًا أضرارًا جسيمة بصحة المواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وعقب تقنين الإجراءات جرى استهداف المصنع بالتنسيق مع مفتشى الأغذية وأمكن ضبط المذكور وعثر بداخل المصنع على ( 15طن و210 كيلو جرام ملح ومخللات مختلفة الأنواع بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي).



وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، ولاسيما جرائم الغش التجاري لحماية جمهور المستهلكين.