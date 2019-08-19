فتح الحجز الإلكتروني لمباراة الأهلى واطلع بره

أكد العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي فتح باب الحجز الإلكتروني (أون لاين) لتذاكر مباراة الأهلي وفريق «اطلع برّه» بطل جنوب السودان، في إياب دور الـ 64 لبطولة إفريقيا، بداية من الثانية عشر صباح الاثنين، وحتى الثانية عشر من صباح الأربعاء المقبل.



وأوضح المدير التنفيذي، أنه يمكن لحاملي بطاقة الجمهور حجز التذاكر التالية «درجة موحدة – درجة أولى يسار- مقصورة أمامية» وذلك من خلال الرابط التالي:



https://ticketing.ahlyegyptfans.com



وتحدد مبلغ 30 جنيهًا للدرجة الموحدة و100 جنيه للدرجة الأولى/ يسار، و200 جنيه للمقصورة الأمامية.



وتقام مباراة الأهلي و"اطلع برّه" يوم 23 من أغسطس الجاري على استاد الجيش ببرج العرب، وانتهت مباراة الذهاب بفوز الأهلى بأربعة أهداف نظيفة.





