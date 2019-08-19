بعد اعتزال اليسا.. أصالة توجه رسالة مهمة للنجمة اللبنانية

وجهت الفنانة أصالة عبر تغريدة لها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" رسالة لـ اليسا عقب إعلان اعتزالها.



وقالت أصالة في رسالة مهمّة: "نعم هي معركة، فيها ما يؤلم وما لا نستطيع تحمله في الكثير من الأحيان، خصوصا لمن هو مثلك لايريد أن تستعبده هذه المهنة، ولكنك مهمة ومؤثرة وصانعة ومحبوبة من ملايين الناس، صوتك أصبح جزءا من ذكريات كثيرين، وعلى أغنياتك أحبة كثر اجتمعوا، ونحتاجك بيننا".



وأقبل متابعو أصالة على الإبداء بآرائهم في ما قالته بشأن ما أعلنته إليسا صباح اليوم، الاثنين، مؤكدين ذوقها العالي في اختيار كلماتها عند توجيه رسالتها لـ اليسا.



وجاءت التعليقات على تغريدة اصالة على هذا النحو:



أصالة الذوق كله، ربي يسعدك فرحت بتغريدتك

الجمال هوا إختيارك لكلماتك الطيبه الرائعه

أصالة بليييز حاكيهاا

صح كلامك أصالة

اه يا اصاله صوتها حياة مو بس جزء



وأعلنت النجمة إليسا بشكل صادم، الاثنين، اعتزالها الغناء، موضحة أن الألبوم القادم سيكون الأخير في مشوارها الفني.



وكشفت إليسا عن سبب اعتزالها في تغريدة أطلقتها على حسابها بموقع "تويتر" قائلة: "أنا أستعد لهذا الألبوم الجديد مع الكثير من الحب والعاطفة. والسبب هو أنه سيكون الأخير في مسيرتي. إنني أعلن ذلك بقلب شديد ولكنني على قناعة كبيرة لأنني لا أستطيع العمل في مجال مشابه للمافيا. لا يمكنني أن أكون منتجًا بعد الآن".