قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شراكة استراتيجية وانطلاقة صناعية جديدة بين مصر والسنغال
موعد مباراة توتنهام ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
بين الرفض والتحذير| الموقف الأمريكي من سياسات إسرائيل في الضفة الغربية
حكماء المسلمين: أي إجراءات أو تغييرات من الاحتلال في الأراضي الفلسطينية باطلة
عاطل استدرجه.. تفاصيل التعدي على طفل أعلى سطح عقار بالهرم
كيف وصلت كسوة الكعبة إلى مليادرير القاصرات إبستين؟.. العدل الأمريكية تجيب
معدل 715 رحلة في اليوم.. مطار القاهرة يحقق أرقام قياسية جديدة
وزير الري: نصيب الفرد من المياه تراجع لـ 500 متر مكعب ونعتمد على النيل بنسبة 98%
كرتونة البيض تصل لـ110 جنيه.. ومفاجأة من اتحاد منتجي الدواجن بمناسبة رمضان
حسام حسن يضع تيبو جبريال تحت المجهر تمهيدًا لضمه لمنتخب مصر
الفريق القانوني لسيف الإسلام القذافي: نتابع التحقيق مع النائب العام ولن نفرط في دم الشهيد
أشرف داري خارج القائمة وداخل الحسابات.. كيف يدير الأهلي أزمة المدافع المغربي بين القانون والمرونة المالية؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اتصال مصري برازيلي لتنسيق المواقف إزاء غزة والملف الإيراني

وزير الخارجية ونظيره البرازيلي
وزير الخارجية ونظيره البرازيلي
القسم الخارجي

تلقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اتصالاً هاتفياً من ماورو فييرا، وزير خارجية البرازيل، تناول سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب تبادل الرؤى إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب الوزير عبد العاطي خلال الاتصال عن التقدير الذي توليه مصر لعلاقات الصداقة التاريخية التي تجمعها بالبرازيل، وما تستند إليه من روابط ممتدة، مثمناً موقف البرازيل الداعم للحقوق الفلسطينية. 

وأكد وزير الخارجية أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، والعمل على فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية ذات المزايا التنافسية المطلوبة في السوق البرازيلي، في إطار تعزيز التعاون جنوب–جنوب، بما يدعم الاقتصاديات الوطنية ويحقق التنمية المشتركة.


كما تناول الاتصال مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، حيث شدد وزير الخارجية على ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية.

كما جدد الوزير عبد العاطي، دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشئون اليومية للفلسطينيين فى غزة، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسئولياتها كاملة في القطاع.

وأكد في الوقت ذاته أهمية سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، واستمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

وفيما يتعلق بالملف الإيراني، أكد وزير الخارجية استمرار الجهود المصرية الرامية إلى خفض التصعيد، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لاحتواء التوترات في المنطقة، والدفع بالحلول الدبلوماسية.

وأكد الوزير عبد العاطي، أن مصر ستواصل اتصالاتها المكثفة وجهودها الحثيثة للتوصل إلى تسوية توافقية للملف النووي الإيراني تراعي شواغل جميع الأطراف، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

من جانبه، ثمن وزير خارجية البرازيل الدور المحوري الذي تضطلع به مصر في دعم السلم والأمن الإقليميين، مشيداً بجهودها المتواصلة في خفض التصعيد ومعالجة الأزمات الإقليمية عبر الحلول السلمية والدبلوماسية.

وأكد وزير خارجية البرازيل، حرص بلاده على مواصلة التنسيق والتشاور مع مصر خلال المرحلة المقبلة.

وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي ماورو فييرا وزير خارجية جمهورية البرازيل البرازيل وزير الخارجية قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

وداعا الوحدات البديلة.. ماذا يحدث للمستأجر بمشروع القانون الجديد للايجار القديم؟

أسعار السجائر

زيادة أسعار السجائر كليوبترا وبوكس رسميًا بقرار من الشرقية للدخان.. إليك القائمة الجديدة

الموجة الحارة

متى تنتهي الموجة الحارة في مصر؟ الأرصاد الجوية تجيب

الإيجار القديم

حذف بند الإخلاء نهائيًا| مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان.. التفاصيل

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

الداخلية تُحبط حفلًا مشبوهًا بعنوان «يوم في جزيرة إبستين» بقصر النيل

الداخلية تُحبط حفلًا مشبوهًا بعنوان «يوم في جزيرة إبستين» بقصر النيل

مدبولي

التعديل الوزاري الجديد.. مصادر توضح حقيقة دمج وزارتي التنمية المحلية والبيئة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

رئيس هيئة سلامة الغذاء يبحث مع وفد دنماركي تعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات الرقابية

صورة تعبيرية

10.1 % معدل التضخم السنوى لشهر يناير 2026

أسعار السجائر

مصادر: زيادة أسعار السجائر المحلية.. وكليوباترا بـ 48 جنيهًا غدا

بالصور

طريقة حفظ الفطير والباتيه لرمضان.. خطوات مضمونة تحافظ على الطراوة والطعم

طريقة حفظ الفطير والباتيه لرمضان
طريقة حفظ الفطير والباتيه لرمضان
طريقة حفظ الفطير والباتيه لرمضان

بدء أعمال صيانة ورفع كفاءة كوبري بردين العلوي بالزقازيق

اعمال
اعمال
اعمال

سندوتش فاهيتا دجاج بالجبنة الموزريلا السايحة

سندوتش فاهيتا دجاج بالجبنة الموزريلا السايحة
سندوتش فاهيتا دجاج بالجبنة الموزريلا السايحة
سندوتش فاهيتا دجاج بالجبنة الموزريلا السايحة

خضراوات لا يجوز تفريزها أبدًا.. تعرفي عليها قبل رمضان لتجنب تلف الطعام

خضروات لا يجوز تفريزها أبدًا.. تعرفي عليها قبل رمضان لتجنب تلف الطعام
خضروات لا يجوز تفريزها أبدًا.. تعرفي عليها قبل رمضان لتجنب تلف الطعام
خضروات لا يجوز تفريزها أبدًا.. تعرفي عليها قبل رمضان لتجنب تلف الطعام

فيديو

هبة السيسي

معركة جديدة تبدأ.. فنانة شهيرة تعلن بداية جلسات علاجها بالكيماوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد