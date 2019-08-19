إعادة تأهيل معامل الفيزياء بكلية العلوم جامعة الفيوم

استقبل الدكتور عرفة صبري عميد كلية العلوم، الدكتور هايكو جوفرونسكى والدكتورة باربرا روست الخبراء بإحدى الشركات الألمانية المتخصصة في إجراء التجارب العلمية الفيزيائية، بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس بقسم الفيزياء بالكلية.



أكد عرفة أن زيارة فريق عمل الشركة الألمانية لكلية العلوم تهدف إلى إجراء أكثر من 40 تجربة علمية على مدار ثلاثة أيام وذلك باستخدام أجهزة الأشعة الحديثة والتى تم تزويد قسم الفيزياء بها وتخصص لتدريب طلاب السنة النهائية بالقسم.



وأضاف أن هذه الأجهزة ستساهم في رفع مستوى المعامل والبحث العلمى بالكلية مشيدًا بمجهودات إدارة جامعة الفيوم بتقديم الدعم المتواصل للكلية والخاص بتجهيز وتوفير الأجهزة الجديدة التي تتميز بالكفاءة والتقنية المتطورة.



من جانبه أوضح الدكتور هايكو أن أجهزة الأشعة الجديد تستخدم مستويات عالية من الطاقة تمكن الباحثين والطلاب من إجراء العديد من التجارب العلمية الفائقة وأنها مصممة بأعلى معايير الأمان الألمانية كما يمكن استخدامها فى إجراء التجارب البيولوجية المختلفة بجانب التجارب الفيزيائية.