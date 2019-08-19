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فن

عمرو محمود ياسين يهاجم أحمد عبد العزيز بسبب والده

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 05:36 م
عمرو محمود ياسين
عمرو محمود ياسين
أحمد إبراهيم
هاجم الفنان عمرو محمود ياسين إدارة المهرجان القومى للمسرح برئاسة الفنان أحمد عبد العزيز بسبب الأفيش الخاص بالمهرجان و الذي خلى من صورة الفنان محمود ياسين معربا عن غضبه الشديد من هذا الأمر.

وقال عمرو محمود ياسين عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: "بالمناسبة الفنان محمود ياسين مدير المسرح القومي اللي في عهده كان المسرح القومي بيحقق لافتة كامل العدد دائما واللي قدم على خشبة المسرح أعمال قيمة وعظيمة وله عدد كبير من الأعمال المسرحية الرائعة، برضه صورته غير موجوده رغم إن في ناس صورتها موجودة موقفوش إلا مرة واحدة مثلا ع مسرح ..فا الحقيقة الأفيش ده ضايقني جدا".

يذكر أن عمرو محمود ياسين يقوم حاليا بمتابعة تصوير الجزء الثالث من مسلسل "نصيبى وقسمتك" والذى من المتوقع عرضه فى الفترة المقبلة.


عمرو محمود ياسين يهاجم أحمد عبد العزيز بسبب والده

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