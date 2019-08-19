ضغط هائل.. محمد صلاح يكشف أسباب سوء أداء منتخب مصر فى أمم إفريقيا 2019



وأكمل أن حديثه حول المعسكر نيابة عن لاعبي المنتخب وليس خاص به فقط مشددا أن لاعبي المنتخب دائما ما يطلبون منه الحديث بهذا الشأن وإمكانية إيجاد حلول لهذه الأزمات.

كشف محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الأول عن سر سوء أداء المنتخب خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 ووداعه للبطولة من دور الـ 16.وأكد في تصريحات لـ CNN أن معسكر المنتخب كان سيئا حدثت به الكثير من الأزمات والمشاكل التي أثرت سلبا على لاعبي المنتخب مشددا أن أداء المنتخب كله كان سيئا و لم يكن على المستوى المطلوب.وأضاف أن تواجد أعداد كبيرة من الجماهير بـ الملاعب شكل ضغطا هائلا على اللاعبين خاصة في ظل رغبة الجماهير ولاعبي المنتخب في تقديم أداء مبهر يليق بالفراعنه وبالبلد المستضيفة لـ بطولة أمم افريقياوتابع أن ما حدث فى معسكر المنتخب خلال كأس العالم روسيا 2018 تكرر في معسكر المنتخب ببطولة أمم افريقيا 2019 مؤكدا أنه كان يفاجأ بتجمعات كبيرة من الجماهير فور خروجه من الغرفة الخاصة به.