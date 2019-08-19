طريقة عمل البسبوسة بالقشطة من الوصفات السريعة التي تبحث عنها النساء لتقديم طبق بسبوسة شهي دون الحاجة لشراؤها جاهزة، كما أن البسبوسة بالقشطة من الحلوى التي يمكنك تقديمها لضيوفك وتزيين سفرتك بها، ويمكنك تعلم طريقة عمل البسبوسة بالقشطة في خطوات سهلة وبسيطة في المنزل.



مدة تحضير البسبوسة بالقشطة: 30 دقيقة

الكمية : تكفي لـ 4 أفراد



مكونات البسبوسة بالقشطة :

كوب ونصف سميد

علبة قشطة

نصف كوب زيت نباتي

3ملاعق جوز الهند المبشور

كوب سكر

كوب لبن

لوز

ملعقة بيكنج باودر



مكونات شربات البسبوسة بالقشطة :

ماء

كوب سكر

فنجان ماء ورد

ليمونة



أولًا : طريقة عمل شربات البسبوسة بالقشطة :

في وعاء على النارضعي كمية من الماء وضيفي لها كوب سكر وفنجان ماء ورد مع عصير ليمونة واتركيه يغلي حتى يصبح متماسك قليلًا، لكن لا تجعلي الشربات سميكًا.



ثانيًا طريقة عمل البسبوسة بالقشطة :



- في وعاء عميق ضعي السميد او البسبوسة الجاهزة، ثم ضيفي الحليب مع البيكنج باودر و السكر و والزيت وجوز الهند المبشور وقلبي الخليط جيدًا حتى يصبح عجينة لينة



- اتركي الخليط وغطيه لمدة 20 دقيقة وفي هذه الأثناء قومي بتحضير شربات البسبوسة



- ادهني صينية البسبوسة بالزبدة وضيفي نصف كمية الخليط



- ضيفي طبقة من القشطة على الجزء الأول من الخليط



- ضيفي النصف الثاني من خليط البسبوسة على القشطة وافرديها بشكل متساوي



- قطعي البسوسة إلى مربعات أو بالشكل الذي تفضلينه، ولكن قبل دخولها الفرن



- ضعي قطع اللوز على سطح البسبوسة



- سخني الرن على درجة حرارة 180 وأدخلي صينية البسبوسة وارتركيها لمدة 20 دقيقة



- بعد 20 دقيقة اخرجي الصينية من الفرن واسكبي عليها الشربات بمجرد خروج الصينية من الفرن، وبشرط أن يكون الشربات ساخنًا ثم اتركيها حتى تبرد تمامًا مع الشربات وبعدها قدميها في أطباق صغيرة.

