أنقذها من الموت.. راعى غنم يجرى تنفسا صناعيا لـ معزة.. فيديو

نشر موقع لايف ليك المعنى بمقاطع الفيديو المميزة والنادرة، مقطع فيديو صادم يظهر لحظة قيام راعى غنم بإجراء التنفس الإصطناعى لمعزة كان يقوم بتربيتها.



وتوقفت المعزة عن التنفس تمامًا، فقرر الرجل التوقف على جانب الطريق والإمساك بها، وإنعاش قلبها من جديد عن طريق التنفس الإصطناعى.



وصور أحد المارة الذين تصادف مرورهم فى الشارع لحظة إنعاش المعزة بالتنفس الإصطناعى، بواسطة كاميرا هاتفه الذكى، ومن ثم نشر الفيديو على الإنترنت.



يذكر أن الفيديو حصد مشاهدات كثيفة فى وقت قصير للغاية، بعدما لاقى إعجاب الرواد.



