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خبير مصرفي: تنوع اعتماد الاقتصاد المصري على عدة قطاعات منحه تميزا عالميا.. فيديو

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 05:54 ص
صدى البلد
أيمن سيد
قال محمد بدرة الخبير المصرفي ان المقصود بالتركيبة الاقتصادية، التنوع فى مصادر الدخل القومي، بعكس الدول التي تركز على قطاع البترول فقط.

وأضاف محمد بدرة فى مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة " ان مصر تتميز بالتنوع وهذا الأمر يعطي استقلالية وتميزا على مستوى العالم .

واوضح محمد بدرة ان معدل النمو فى مصر، يوازي ثالث أعلى نسبة نمو في العالم، مشيرا الى ان الفترة الحالية حساسة للغاية، حيث هناك كساد اقتصادى على مستوى العالم، ولكن مصر تشهد نموا بالرغم من ذلك .

وأشار محمد بدرة إلى ان هناك إشادات دولية بأن مصر تشهد افضل اصلاح اقتصادي على مستوى العالم، لافتا الى ان المؤسسات العالمية ترتكز الى مؤشرات فى نتائجها.

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