ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديوجراف | خطوات تحويل السيارات من العمل بالبنزين إلى الغاز طبيعى

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 09:02 م
تحويل السيارة غاز
تحويل السيارة غاز طبيعي
كريم عاطف
اتخذت الدولة خلال الفترة الأخيرة عدة قرارات من أجل رفع الدعم عن المحروقات لاستخدام الوقود البديل «الغاز الطبيعي» الذي يعتبر مستقبل مصر.

وتم إنشاء بنية أساسية قوية لتدعيم تنفيذ مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي وليس بالوقود، لأن العمل بالغاز الطبيعي يعمل على ترشيد الطاقة والدولة تهتم به الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ كما تم إنشاء 72 مركز تحويل للعمل بالغاز الطبيعي، ويمكن تحويل أي سيارة تعمل بالبنزين للعمل بالغاز الطبيعي، ومن مزايا العمل بالغاز بأنه يمكن للسائق أن يستخدم البنزين والغاز الطبيعي معا.

ومن خلال الفيديو جراف التالى نتعرف على كيفية تحويل السيارة إلى غاز طبيعى فى 7 خطوات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الوزراء: خطوات تنفيذية لتحويل مركبات النقل من البنزين إلى الغاز

رئيس الوزراء يبحث إجراءات تحويل سيارات النقل الجماعي من البنزين للغاز.. مدبولي: أصبح لدينا إنتاج ومخزون كبير من الغاز.. وحصر نهائي لمركبات النقل الجماعى المختلفة لإعداد برنامج متكامل لتحويلها

بعد زيادة أسعار الوقود.. 7 خطوات لتحويل سيارتك لـ غاز طبيعي

رئيس الوزراء يتابع آخر مستجدات مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز

رئيس الوزراء يتابع مستجدات مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز.. وخطة ٥ سنوات لاستبدال المركبات القديمة بأخرى جديدة مجهزة

توفر ملايين الدولارات وصديقة للبيئة .. مكاسب تحويل السيارات من البنزين إلى الغاز الطبيعى

ترشيحاتنا

المتهم بذبح سائق مصر الجديدة: كنت مفلس وعاوز أسرق تليفونه

غيرة قاتلة تدفع مراهقا لذبح أمه وإخوته بالفأس

أمر غريب.. أول تعليق من لاسارتي بعد إقالته من تدريب الأهلي

بعد فوزهم بـ كأس العالم.. رسائل مهمة من الرئيس السيسي لـ منتخب ناشئي اليد

عاشقة للموضة.. 20 صورة تكشف أناقة إطلالات إسراء عبد الفتاح فى عيد ميلادها

بسبب جنين مجهول.. تجديد حبس فتاة قتلت نجل شقيقتها بالعياط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو عندك فرح .. استوحي إطلالتك من فساتين النجمات في صيف 2019

علاج غازات البطن عند الأطفال .. كل ما تحتاج معرفته من الألف للياء

بفستان أبيض ملفت... يسرا اللوزى تتألق فى أحدث جلسة تصوير