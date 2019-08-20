فيديوجراف | خطوات تحويل السيارات من العمل بالبنزين إلى الغاز طبيعى

اتخذت الدولة خلال الفترة الأخيرة عدة قرارات من أجل رفع الدعم عن المحروقات لاستخدام الوقود البديل «الغاز الطبيعي» الذي يعتبر مستقبل مصر.



وتم إنشاء بنية أساسية قوية لتدعيم تنفيذ مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي وليس بالوقود، لأن العمل بالغاز الطبيعي يعمل على ترشيد الطاقة والدولة تهتم به الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ كما تم إنشاء 72 مركز تحويل للعمل بالغاز الطبيعي، ويمكن تحويل أي سيارة تعمل بالبنزين للعمل بالغاز الطبيعي، ومن مزايا العمل بالغاز بأنه يمكن للسائق أن يستخدم البنزين والغاز الطبيعي معا.



ومن خلال الفيديو جراف التالى نتعرف على كيفية تحويل السيارة إلى غاز طبيعى فى 7 خطوات.