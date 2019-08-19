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أخبار العالم

الداخلية العراقية تعلن اعتقال عنصرين من داعش غربي الموصل

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 11:04 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ا ش ا
أعلنت وزارة الداخلية العراقية إعتقال عنصرين من تنظيم "داعش" الإرهابي غربي الموصل.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" الفضائية ، مساء اليوم الإثنين ، عن الناطق باسم الداخلية قوله ، في بيان ، "إن مكتب مكافحة اجرام تلعفر التابع لمديرية مكافحة اجرام قيادة شرطة نينوى وبناء على معلومات استخبارية دقيقة ألقى القبض على اثنين من عناصر عصابات داعش الارهابية كانا يعملان مقاتلين فيما يسمى بديوان الجند".

وأضاف أنه تم القبض عليهما في قرية الجغيفي التابعة لقضاء البعاج غربي مدينة الموصل.

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