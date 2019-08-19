شوبير يفجر مفاجأة مدوية بشأن تويتة محمد صلاح عن عمرو وردة

قال أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد كرة القدم السابق، إن لاعبي منتخب مصر كانوا مقيمين في فندق داخل المطار خلال فترة بطولة الأمم الأفريقية، مضيفا:" لم يستطع احد الدخول على لاعبي المنتخب طوال فترة المعسكر".



وأضاف أحمد شوبير في تصريحات تليفزيونية، قائلا:" أعضاء مجلس الإدارة باستثناء هاني أبو ريدة كانت زياراتهم نادرة لمعسكر المنتخب لتوفير أكبر جو من الهدوء والراحة للاعبي منتخب مصر"،مضيفا:" معسكر المنتخب كان منضبطا وفترة الإعداد كانت منضبطة".



وتابع أحمد شوبير:" تم اتخاذ قرار باستبعاد عمر وردة من المنتخب وفوجئنا بأن اللاعبين طلبوا الاجتماع بالمشرف العام على المنتخب لعودة عمرو وردة".



وأكمل أحمد شوبير:" تويتة محمد صلاح لإعطاء فرصة ثانية لعمرو وردة كانت بالاتفاق بين محمد صلاح وهاني أبو ريدة تمهيدا لعودته للمنتخب، وهاني أبو ريدة كان لا يرغب في عودة عمرو وردة للمنتخب ولكن ضغط اللاعبين كان كبيرا".

