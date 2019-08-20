ترامب يحث رئيسي وزراء الهند وباكستان على تخفيف التوترات بين البلدين في كشمير

حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ونظيره الباكستاني عمران خان على التخفيف من حدة التوترات بين البلدين في أزمة إقليم كشمير.



وقال المتحدث باسم البيت الأبيض هوجان جايدلي ، في بيان حول مكالمة ترامب مع مودي ، "إن الرئيس الأمريكي أبلغه بأهمية تخفيف التوترات بين الهند وباكستان والحفاظ على السلام في المنطقة".



وأضاف جايدلي ، في بيانه الذي نقلته صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية ، " إن الزعيمين ناقشا كذلك كيفية استمرار تعزيز العلاقات الاقتصادية الأمريكية - الهندية عبر زيادة التجارة، كما يتطلع كلاهما إلى اللقاء مرة أخرى قريبا".



من جانبه، أعلن وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي ، خلال مؤتمر صحفي في وقت لاحق اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء عمران خان عقب مكالمة مودي لمناقشة الوضع الراهن في كشمير.



وقال قريشي ، حسب ما نقلته صحيفة "دون" الباكستانية ، إنه في يوم 16 أغسطس تحدث ترامب مع مودي بعد محادثته مع عمران خان، الذي وثق في الرئيس الأمريكي قبيل انعقاد اجتماع مجلس الأمن الدولي حول كشمير، مشيرا إلى أن ترامب خلال مكالمته الهاتفية اليوم مع عمران خان أعرب عن رغبته في تخفيف التوترات بين الهند وباكستان.



وأضاف قريشي " إن عمران خان أبلغ ترامب بأن هناك حظر تجوال مفروض في الجزء المحتل من قبل الهند في كشمير منذ 15 يوما، وقال رئيس الوزراء طبقا للمعلومات الحديثة أن آلاف من الكشميريين بينهم القيادة المحلية للإقليم تم اعتقالهم بينما تم طرد العديد منهم خارج الجزء المحتل".



وتابع " أبلغ عمران خان ترامب أن الوضع في كشمير يستحق زيارات من مراقبين بمنظمات حقوق إنسان دولية ، كما شدد على أن الهند ينبغي أن تلتزم بالقوانين الدولية والتزاماتها تجاه المجتمع الدولي"، محذرا من توقعات بكارثة إنسانية في كشمير وضرورة رفع حظر التجوال في المنطقة.