مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن أفضل لاعب هذا الموسم

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي سؤالاً مثيرا بشأن أفضل لاعب في الموسم حتي الآن بأداء ثابت.

لاعبي الدوري

وكتب مهيب عبد الهادي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"أفضل لاعب في الموسم حتي الأن باداء ثابت ؟

1- بيزيرا ( الزمالك )

2- ناصر منسي ( الزمالك )

3- تريزيجيه ( الاهلي )

4- زيكو ( بيراميدز )

5- ناصر ماهر ( بيراميدز )

6- دغموم ( المصري )

7- عمرو السولية ( سيراميكا )

8- لاعب اخر".

يواجه النادي اﻷهلي نظيره الترجي التونسي، يوم اﻷحد 15 مارس الجاري، في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة اﻷهلي والترجي التونسي

تستحوذ مجموعة شبكة قنوات بي إن سبورت على حقوق نقل منافسات مسابقة دوري أبطال أفريقيا في مصر و منطقة الشرق الأوسط.