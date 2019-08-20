طائرة أمريكية تتعرض لحادث أثناء هبوطها على جزر في المحيط الأطلنطي

تعرضت طائرة نقل ركاب طراز "بوينج 757"، إلى عملية هبوط خطر في جزر الأزور في المحيط الأطلنطي، قادمة من مطار جون كينيدي في نيويورك.



وبحسب موقع "سيمبل فلاينج"، فإن أجزاء من الطائرة تعرضت للتلف، بسبب الهبوط الخطر، الذي أدى إلى تصدعات في جسم الطائرة، الاثنين.



وقال الموقع إن الطائرة التي تعرضت للحادث، تابعة لشركة "دلتا إيرلاينز"، مشيرا إلى أنها هبطت بطريقة عنيفة.



فيما أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية، بأن سقف الطائرة وجسمها تعرضا لانحناءات شديدة، إضافة إلى إصابة أحد أجنحتها بأضرار.